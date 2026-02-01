Londra spaccano le vetrine e rubano i gioielli La rapina in pieno giorno

Due uomini incappucciati entrano in azione nel quartiere di Richmond, a Londra, e distruggono le vetrine di un negozio di gioielli. È stato un blitz in pieno giorno, sotto gli occhi della proprietaria, che ha assistito impotente mentre i ladri si impossessavano dei preziosi. La scena si è svolta senza troppi fronzoli, lasciando tutti scioccati.

Un sabato mattina qualunque a Londra nel quartiere di Richmond. All'improvviso, però, due uomini incappucciati entrano in azione e cominciano a spaccare le vetrine proprio sotto agli occhi della proprietaria. Sembra di assistere alla scena di un film ma è tutto vero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Police & Réalités (@policerealites) L'azione dura pochi secondi. Il vetro è rotto e i ladri cominciano a riempire i sacchi con la refurtiva. Dall'interno la proprietaria prova a "salvare" qualcosa come può. Ma i ladri prendono quello che possono e se la danno a gambe levate. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Londra, spaccano le vetrine e rubano i gioielli. La rapina in pieno giorno Approfondimenti su Londra Richmond Truffa in pieno giorno: finto finanziere ruba gioielli da 20mila euro Furto in casa in pieno giorno: rubati oro e gioielli per 20.000 euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. , : , ` ` Il Milan accelera decisamente sul mercato e sorprende tutti con un blitz notturno a Londra. I rossoneri ha - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.