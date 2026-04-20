Rapina in centro minacciato con una catena

Nella notte tra ieri e oggi, poco prima delle 2, un cittadino romeno di 35 anni è stato rapinato in pieno centro. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato minacciato con una catena mentre si trovava tra le vie della zona centrale. La rapina si è verificata in un orario in cui le strade erano poco frequentate e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Ancora un episodio di criminalità in pieno centro. Nella notte tra ieri e oggi, poco prima delle 2, un cittadino romeno di 35 anni è stato vittima di una rapina avvenuta tra le strade della zona centrale.Secondo quanto riferito, il 35enne sarebbe stato avvicinato in via Guelfa da un connazionale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it AI DramaTop Wanted Criminal Reborn as a 9-Year-Old After Lightning Strike! Helps Detective Siste! Notizie correlate Vicenza, rapina choc in villa ex senatore Lega Filippi: lui minacciato con una pistola, la famiglia sotto sequestro per un’ora(Adnkronos) – E' di tre milioni di euro il bottino della rapina compiuta ieri sera verso le 23 nella villa dell'ex senatore della Lega Alberto... Terni, rapina un connazionale dopo averlo minacciato con un coltello: arrestatoUn cittadino marocchino è stato arrestato dalla polizia di stato, poiché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso e dall’uso di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ruba le scarpe in un negozio del centro e minaccia con un sasso il dipendente che lo insegue; Rapina l'osteria e il centro estetico con la pistola. Così è finito incastrato (Video); Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio; Rapina a due farmacie di Torino Centro, l'autore è stato fermato il giorno dopo. Caltanissetta, rapina in una tabaccheria del centroIntorno alle 13 un uomo si sarebbe introdotto all’interno di una tabaccheria e, dopo aver minacciato il titolare, avrebbe portato via il registratore di cassa per poi darsi alla fuga con un complice ... livesicilia.it Rapina a due farmacie di Torino Centro, l'autore è stato fermato il giorno dopoUn 52enne italiano gravemente indiziato di aver messo a segno una rapina e un tentativo di rapina ai danni di due farmacie del centro di Torino mercoledì 1 aprile 2026 è stato fermato dalla polizia di ... torinotoday.it RAPINA IN BANCA A NAPOLI Dove si cerca il punto di uscita dei rapinatori https://fanpa.ge/74Sko - facebook.com facebook