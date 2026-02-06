Terni rapina un connazionale dopo averlo minacciato con un coltello | arrestato

Questa mattina a Terni, la polizia ha arrestato un uomo marocchino sospettato di aver rapinato un connazionale. Secondo le prime ricostruzioni, ha minacciato la vittima con un coltello e si è impossessato di soldi e oggetti di valore. L’arresto è stato effettuato poco dopo l’episodio, grazie a un tempestivo intervento degli agenti sul posto.

Un cittadino marocchino è stato arrestato dalla polizia di stato, poiché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso e dall'uso di armi. Una misura applicata a seguito dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale, dopo richiesta della.

