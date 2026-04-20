Rapina in banca le indagini | analogie con altro colpo fallito a Roma

Presenta analogie con un altro colpo tentato a Roma da una cosiddetta "banda del buco" nell'agosto 2022, interrotto da un crollo che stava per costare la vita a uno dei banditi, la rapina di giovedì scorso ai danni della filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli. Il crollo di un.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rizzo sul furto alla Banca di Roma: Il furto del secolo

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