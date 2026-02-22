Ladri in azione alla Banca Campania Centro di Battipaglia colpo fallito

Un tentato furto alla Banca Campania Centro di Battipaglia è stato sventato venerdì notte. I ladri hanno cercato di svaligiare l’ATM, ma l’allarme ha attivato subito la vigilanza privata “Guardian”. La rapina si è conclusa senza che i malviventi riuscissero a portare via nulla. La presenza tempestiva delle guardie ha impedito il colpo. La banca rimane sotto stretta sorveglianza, mentre le indagini continuano.

Tentato furto, venerdì notte, presso la Banca Campania Centro, a Santa Lucia di Battipaglia. Grazie all'allarme dell'ATM, è entrata in azione la vigilanza privata "Guardian". Dalla videosorveglianza, è stato possibile vedere come tre persone incappucciate hanno forzato la porta d'ingresso e agganciato all'ATM una cinghia, collegata ad un furgone, al fine di trascinarlo via. Tuttavia, qualcosa è andato storto e all'arrivo dei carabinieri i ladri hanno abbandonato il mezzo, facendo perdere le proprie tracce.

