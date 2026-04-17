Napoli rapina in banca | le foto del colpo

Ieri 16 aprile, a Napoli, si è verificata una rapina nella filiale della banca Credit Agricole situata in piazza Medaglie d'Oro. L'episodio ha coinvolto dei malviventi che hanno messo in atto un colpo che richiama scene di film. Sono state diffuse le fotografie che documentano quanto accaduto durante l'evento. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle modalità con cui si è svolta l'azione o sui soggetti coinvolti.

Una rapina da film quella messa a segno ieri 16 aprile a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro. I ladri, entrati attraverso un foro praticato nel pavimento e vistiti con le maschere di attori americani, hanno preso 25 ostaggi e poi sono scappati nella rete fognaria facendo perdere le proprie tracce. Nelle foto pubblicate online, si vedono le cassette di sicurezza distrutte, orme a terra e sportelli aperti per un bottino che ancora non è stato quantificato. Nel clima di panico generale, diversi correntisti – come già avvenuto ieri sera – si sono recati questa mattina in filiale per sapere se i propri averi siano stati trafugati.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Napoli, rapina in banca: le foto del colpo Napoli, rapina in banca al Vomero: le immagini del buco da cui sono fuggiti i malviventi Notizie correlate Rapina in banca a Napoli, il caveau svaligiato e gli ostaggi liberati in 10 fotoUna rapina da film è stata messa a segno giovedì a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro. Rapina a Napoli, l'interno del caveau della banca dopo l'assaltoCentinaia di cassette di sicurezza sono state trovate aperte all'interno del caveau della filiale della banca Credit Agricole di Napoli dopo la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026. Napoli, rapina in banca all’Arenella: criminali barricati dentro, ostaggi liberati dai carabinieriRapina in corso nella Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella. Gli ostaggi sono stati liberati alle 13:30, i criminali sono rimasti barricati all’interno. Sul posto i carabinieri. Leggi ... fanpage.it Rapina in banca a Napoli, il caveau svaligiato e gli ostaggi liberati in 10 fotoUna rapina da film è stata messa a segno giovedì a Napoli, nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro. I ladri sono entrati attraverso ... lapresse.it Sul luogo della rapina alla banca Credit Agricole a Napoli ci sono anche gli uomini della azienda municipalizzata Abc. Gli operai dovranno infatti aiutare le forze dell'ordine e gli investigatori a individuare il percorso che hanno fatto i banditi riuscendo ad allo facebook