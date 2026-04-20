Rapina in banca a Napoli per Credit Agricole i sistemi di sicurezza hanno funzionato ma c' è un precedente

Un tentativo di rapina è avvenuto questa settimana in una filiale bancaria a Napoli. Secondo la banca coinvolta, i sistemi di sicurezza hanno funzionato correttamente durante l’episodio, che si è verificato il 17 aprile. La compagnia ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito e che la polizia è intervenuta prontamente. Tuttavia, si ricorda un caso precedente simile che ha coinvolto la stessa filiale in passato.

Secondo Credit Agricole, i sistemi di sicurezza della sua filiale coinvolta nella rapina in banca a Napoli del 16 aprile “hanno funzionato”. Credit Agricole ha deciso di rispondere ad alcune critiche secondo cui “la sicurezza della Banca sarebbe stata carente e sono state prese di mira soltanto le cassette non blindate”. Nella storia recente della banca, il precedente più clamoroso è quello del marzo 2014 in Francia, a Bessières, nell’Haute-Garonne, ma c’è un parallelo anche in Italia, con la rapina del 3 novembre 2020 in una filiale di Credit Agricole di Milano. La precisazione di Credit Agricole sulla rapina in banca a Napoli Il...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rapina in banca a Napoli, per Credit Agricole "i sistemi di sicurezza hanno funzionato" ma c'è un precedente Notizie correlate Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperte gallerie e un generatoreGallerie di dodici metri, un pozzo verticale di cinque, un generatore sotterraneo ritrovato dai carabinieri: l'operazione richiedeva specialisti e... Rapina al Vomero, la banca Crèdit Agricole: «Allarme scattato subito. Ecco come sono progettate le cassette di sicurezza»In una nota inviata al Mattino, la banca Crédit Agricole fa una serie di precisazioni dopo la rapina avvenuta giovedì scorso al Vomero, in piazza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, Credit Agricole: Le cassette di sicurezza? Basate su livelli concentrici di protezione; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina alla Credit Agricole: ecco il tunnel scavato sotto il caveau della banca; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026. Rapina in banca a Napoli, controlli vicino alla metro Salvator Rosa: si cerca il punto di uscita dei rapinatoriRapina alla Credit Agricole, controlli dei carabinieri e dei tecnici questa mattina vicino alla metro Linea 1 Salvator Rosa: si cerca il punto di uscita ... fanpage.it Rapina in banca a NapoliLe ultime notizie sulla rapina in banca a Napoli avvenuta giovedì 16 aprile 2026. La banda, formata probabilmente da 6 rapinatori, si è introdotta nella filiale di Credit Agricole situata all'Arenella ... fanpage.it Hanno riaperto, questa mattina, le porte del Credit Agricole di Piazza Medaglie d’Oro a Napoli dove giovedì scorso si è consumata la rapina. Davanti all’ingresso una piccola fila di correntisti è stata convocata per avere notizie circa le cassette di sicurezza che - facebook.com facebook Napoli, rapina con auto ariete in una filiale Credit Agricole in Piazzale Medaglie D'oro. I carabinieri hanno liberato le persone prese in ostaggio. Sul posto anche il procuratore Nicola Gratteri. Sei i feriti lievi soccorsi dal 118. x.com