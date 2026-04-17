Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti | scoperte gallerie e un generatore

Nella città, i carabinieri hanno scoperto una rete di tunnel sotterranei di circa dodici metri, collegati a un pozzo verticale di cinque metri, utilizzati per preparare una rapina alla banca locale. Durante le operazioni sono stati rinvenuti anche un generatore posizionato sotto terra. L’intervento ha coinvolto professionisti specializzati e attrezzature tecniche per individuare e neutralizzare le strutture clandestine.