Tenta un furto nella notte in un' enoteca a Parma denunciato 55enne già noto alle forze dell' ordine

Un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di svaligiare un’enoteca in Via dei Mille a Parma, causando danni alla porta di ingresso. La polizia, intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione, ha fermato il sospetto mentre cercava di scappare con alcune bottiglie di vino. Il tentativo di furto, scoperto sul nascere, ha portato alla denuncia dell’uomo per danneggiamento aggravato e tentato furto. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

Un cittadino tunisino è stato denunciato per danneggiamento aggravato e inosservanza dell’Ordine del Questore: questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato presso un’enoteca di Via dei Mille, a Parma. L’uomo è stato fermato nella notte del 18 febbraio 2026 dopo una segnalazione di furto in atto. Tensioni in un’enoteca a Parma Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante le ore notturne, quando le pattuglie dell’Ufficio Volanti della Questura sono state allertate per un presunto furto ai danni di un esercizio commerciale situato in Via dei Mille a Parma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

