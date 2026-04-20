Rapina in banca a Napoli controlli vicino alla metro Salvator Rosa | si cerca il punto di uscita dei rapinatori

Questa mattina, vicino alla stazione della metro Salvator Rosa a Napoli, sono in corso controlli da parte delle forze dell'ordine dopo una rapina avvenuta presso una filiale di una banca. I carabinieri e i tecnici stanno cercando di individuare il punto di uscita dei rapinatori, che si sono allontanati subito dopo il colpo. Sul posto sono presenti mezzi di sicurezza e squadre di rilievo.

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