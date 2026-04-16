A Napoli, nella zona del Vomero, si è verificata una rapina in una banca del Credit Agricole in Piazzale Medaglie d’Oro. Dopo alcune ore, gli ostaggi presenti all’interno sono stati liberati. Tuttavia, i rapinatori continuano a essere all’interno dell’istituto e la situazione è ancora in evoluzione. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine che stanno gestendo la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Aggiornamenti sulla rapina in corso nella filiale Credit Agricole di Piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero. Gli ostaggi sarebbero stati liberati in modo sicuro. Non risultano, al momento, ulteriori persone trattenute all’interno dell’istituto di credito. Rapinatori ancora nella filiale I presunti responsabili del colpo sarebbero ancora all’interno della banca. Si tratterebbe di 4-5 individui, con volto coperto e presumibilmente armati. Carabinieri sul posto e area blindata. L’area resta completamente isolata dai Carabinieri, impegnati nella gestione dell’emergenza e nelle verifiche sulla dinamica dell’accaduto. La situazione è ancora in evoluzione e potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, rapina al Vomero: ostaggi liberati, rapinatori ancora dentro la banca

Napoli, rapina tra corso Umberto e piazza Garibaldi

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