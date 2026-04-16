Rapina in banca a Napoli i rilievi sull’auto forse utilizzata dai rapinatori

A Napoli, i carabinieri stanno eseguendo rilievi su un’auto sospettata di essere stata usata durante una rapina in banca avvenuta in piazza Medaglie d’Oro. L’intervento dei militari segue la notifica di danni alla vetrina della filiale di Credit Agricole, con le forze dell’ordine che analizzano il veicolo alla ricerca di eventuali tracce o elementi utili alle indagini. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili dell’episodio.

I carabinieri stanno effettuando i rilievi sull’auto sospettata di essere quella utilizzata dai rapinatori per sfondare la vetrina della filiale di Credit Agricole a Napoli, in piazza Medaglie d’Oro. Erano 25 gli ostaggi della rapina liberati dai carabinieri. Nessuno è stato trasportato in ambulanza, i soccorsi sono intervenuti sul posto, assistendo i presenti senza ricoveri. Con il passare delle ore prende sempre più corpo l’ipotesi della fuga dei malviventi nelle fogne: sono in corso le ispezioni con la squadra di Abc, che gestisce la rete idrica cittadina. Questo articolo Rapina in banca a Napoli, i rilievi sull’auto forse utilizzata dai...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Rapina in banca a Napoli i rilievi sullauto forse utilizzata dai rapinatori

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