A Napoli, nella zona del Vomero, si è conclusa con successo la vicenda di una rapina in una filiale bancaria situata in piazza Medaglie d’Oro. Durante l’episodio, sei persone erano state prese in ostaggio e sono state liberate nel corso della giornata. Dopo i momenti di tensione, gli ostaggi sono stati affidati alle cure dei sanitari. La rapina si è verificata nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile.

I sei ostaggi sono stati liberati e affidati alle cure dei sanitari dopo lunghi momenti di tensione nella filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella, a Napoli, dove nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile, era in corso una rapina. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione. I clienti sono stati tratti in salvo grazie a un varco aperto dai Vigili del Fuoco nella vetrata della banca. All’interno dell’istituto di credito restano però ancora i due rapinatori, che si sono barricati all’arrivo delle forze dell’ordine. I malviventi sarebbero armati. Il colpo è scattato poco prima di mezzogiorno, quando almeno uno dei due banditi, con il volto coperto da un casco integrale e impugnando un’arma, ha fatto irruzione nella banca minacciando il personale.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Vomero, rapina alla banca di piazza Medaglie d’Oro: liberati gli ostaggi

Liberati gli ostaggi della rapina alla Credit Agricole di Piazza Medaglie d'oro a Napoli

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