Una rapina si è verificata nel quartiere Vomero di Napoli, quando tre uomini mascherati sono entrati in una banca, prendendo 25 persone in ostaggio. I ladri hanno aperto le cassette di sicurezza e sono fuggiti, probabilmente attraverso le fogne. La scena si è svolta all’improvviso e ha causato grande preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine presenti sul posto.

Il terrore arriva all'improvviso e ha i corpi e i volti mascherati di tre uomini che fanno irruzione in una banca del quartiere Arenella. Sono da poco passate le undici di ieri mattina quando un commando di banditi riesce a entrare comodamente - dalla porta d'ingresso - nella agenzia 10 della filiale di Credite Agricole di piazza medaglie d'Oro, al confine con il quartiere Vomero. L’assalto del commando In una tranquilla mattina di metà aprile si sta per consumare una giornata drammatica, all'esito della quale i malviventi riusciranno a fuggire con un ingente bottino: razziato il denaro ma, soprattutto, i beni e i valori custoditi nell'immenso caveau sotterraneo dell'istituto di credito.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Rapina Napoli, svaligiata la banca del Vomero: 25 ostaggi, i ladri mascherati da attori, razziate le cassette di sicurezza, la fuga dalle fogne

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