Mugnano banditi scatenati | rapina all’Eurospin sulla circumvallazione Picchiato il dipendente

Due uomini a volto coperto e armati di pistola hanno rapinato l’Eurospin di Mugnano, in via Pietro Nenni, sulla circumvallazione esterna. Durante l’episodio, hanno picchiato un dipendente presente nel negozio. L’evento si è verificato ieri, coinvolgendo l’area a nord di Napoli, dove si sono registrati diversi episodi di criminalità. Nessuno è stato arrestato finora.

Criminalità scatenata nell'area a nord di Napoli. Ieri due banditi a volto coperto e con pistola in pugno hanno messo a segno una rapina ai danni dell'Eurospin di Mugnano, in via Pietro Nenni, sulla circumvallazione esterna. Mugnano, banditi scatenati: rapina all'Eurospin sulla circumvallazione. Picchiato il dipendente Secondo quanto apprende Teleclubitalia, i malviventi hanno fatto irruzione nel punto vendita poco dopo le 19 e hanno intimato ai dipendenti di consegnare i contanti presenti nelle casse sotto la minaccia di un'arma. Ad avere la peggio uno dei lavoratori del supermercato, che è stato immobilizzato e preso a schiaffi perché considerato "poco collaborativo".