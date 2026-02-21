Uomini armati e incappucciati prendono una famiglia in ostaggio | la rapina in una villa nel Bergamasco

Da open.online 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre uomini armati e incappucciati hanno preso una famiglia in ostaggio in una villa di Urgnano, nel Bergamasco, venerdì sera. La rapina è avvenuta durante un tentativo di furto e ha coinvolto i proprietari, che sono stati costretti a rimanere in casa sotto minaccia. La fuga dei rapinatori è stata rapida, lasciando dietro di sé un clima di paura e confusione. La polizia indaga sull’accaduto e cerca testimoni.

A Urgnano, in provincia di Bergamo, nella serata di venerdì 20 febbraio una famiglia è stata presa in ostaggio da tre rapinatori armati e con il volto coperto. L’irruzione è avvenuta intorno alle 20.30 in una villetta lungo via Provinciale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la madre stava fumando una sigaretta sull’uscio di casa quando i malviventi l’hanno spinta con forza all’interno. In cucina il marito e il figlio minorenne stavano sparecchiando: in pochi secondi si sono trovati di fronte agli aggressori. La donna e il ragazzo sono stati immobilizzati con fascette da elettricista, mentre i cellulari sono stati gettati in giardino per impedire ogni richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Rapina in una sala slot a San Zeno, nel bresciano: arrestati due uomini che avevano preso dipendenti in ostaggio

Coppia rapinata sul Vesuvio: protagonisti due uomini incappucciati e armatiLa rapina avvenuta all’osservatorio del Vesuvio ha coinvolto due giovani, con i responsabili armati e incappucciati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Autisti incappucciati nei furgoni rubati: furto e inseguimento nella notte; Armati di pistola pedinano gioielliere, poi il pestaggio e lo sparo: commerciante reagisce e li mette in fuga; Rapina in villa a Urgnano: ladri armati bloccano madre e figlio e razziano la cassaforte; Assalto in villa, famiglia ostaggio dei rapinatori che svaligiano la cassaforte.

Rapina in villa nel Bergamasco: famiglia tenuta in ostaggio da uomini armati e incappucciatiL’irruzione in casa a Urgnano ieri sera: madre e figlio scaraventati immobilizzati, mentre il capofamiglia è stato minacciato con la pistola per rivelare dove ... milano.repubblica.it

In autostrada in Italia Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuocoPrima l'assalto a un furgone portavalori e poi un pericoloso inseguimento sull'autostrada Brindisi-Lecce, in Puglia, dove alcuni malviventi armati hanno aperto il fuoco sui carabinieri. Diversi di lor ... bluewin.ch