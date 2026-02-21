Uomini armati e incappucciati prendono una famiglia in ostaggio | la rapina in una villa nel Bergamasco

Tre uomini armati e incappucciati hanno preso una famiglia in ostaggio in una villa di Urgnano, nel Bergamasco, venerdì sera. La rapina è avvenuta durante un tentativo di furto e ha coinvolto i proprietari, che sono stati costretti a rimanere in casa sotto minaccia. La fuga dei rapinatori è stata rapida, lasciando dietro di sé un clima di paura e confusione. La polizia indaga sull’accaduto e cerca testimoni.

A Urgnano, in provincia di Bergamo, nella serata di venerdì 20 febbraio una famiglia è stata presa in ostaggio da tre rapinatori armati e con il volto coperto. L’irruzione è avvenuta intorno alle 20.30 in una villetta lungo via Provinciale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la madre stava fumando una sigaretta sull’uscio di casa quando i malviventi l’hanno spinta con forza all’interno. In cucina il marito e il figlio minorenne stavano sparecchiando: in pochi secondi si sono trovati di fronte agli aggressori. La donna e il ragazzo sono stati immobilizzati con fascette da elettricista, mentre i cellulari sono stati gettati in giardino per impedire ogni richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Open.online

Attimi di puro terrore nella serata di venerdì 20 febbraio quando, poco prima delle 21, tre uomini armati hanno fatto irruzione in una villa di Urgnano, provincia di Bergamo, sorprendendo in casa una famiglia appena al termine della cena. Madre, padre e figlio - facebook.com facebook

