Napoli rapina in banca con ostaggi | caccia ai banditi armati in fuga

Nella tarda mattinata, una filiale bancaria del Credit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro nel quartiere Vomero è stata presa di mira da alcuni banditi armati. Durante il tentativo di rapina, sono stati presi degli ostaggi e ora le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare i responsabili in fuga. La zona è stata isolata e sono in corso le operazioni di ricerca.

È caccia ai banditi che, nella tarda mattinata, hanno assaltato la filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero a Napoli. Un gruppo di banditi armati, e con il volto coperto, sono riusciti a introdursi all’interno dell’istituto di credito attraverso un cunicolo sotterraneo, praticando un foro nel pavimento, dal quale poi sono fuggiti. L’allarme è scattato intorno alle 12.45. All’interno della banca si trovavano 25 persone tra clienti e dipendenti, trattenute dai rapinatori durante tutte le fasi della rapina. Attimi di forte tensione, con i presenti costretti a rimanere sotto la minaccia delle armi mentre i malviventi svuotavano diverse cassette di sicurezza.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi armati in fuga Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione Notizie correlate La dinamica della rapina in banca a Napoli, i banditi avevano maschere da attori: il racconto degli ostaggiLa dinamica della rapina alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella. Napoli, rapina in banca con ostaggi. Cosa è successo...Sono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio nella tarda mattinata di oggi 16 aprile nel corso di una rapina nella banca... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dispositivi spia in banca per rubare le credenziali dei correntisti, arrestato a Napoli; Armati di pistola e mascherati tentano una rapina in banca: arrestati due fratelli; Usa, cos'è il 25esimo emendamento della Costituzione e cosa prevede; Clan Contini: 13 arresti a Napoli. SOS Impresa: Colpita una struttura criminale evoluta, avanti così per liberare il territorio. Napoli, rapina in banca con ostaggi: i carabinieri li liberano, ma i banditi fuggonoSecondo le prime informazioni, alcuni rapinatori, probabilmente armati, sarebbero barricati all’interno della struttura in Piazzale Medaglie d'Oro al Vomero. I clienti e il personale della banca ... tg24.sky.it Rapina in banca a Napoli: malviventi barricati e ostaggi liberati dopo momenti di tensioneRapina in banca a Napoli: colpo al Vomero in una filiale Credit Agricole, con malviventi barricati all’interno e intervento immediato di carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’a ... notizie.it 5 EPISODIO Maria Parente PER GIOVANILI NAPOLI Parliamo del funambolico esterno Luigi Esposito classe 2008. - facebook.com facebook La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. x.com