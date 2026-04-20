Rapina al caveau del Vomero il basista potrebbe essere un cliente con cassetta di sicurezza

Proseguono le indagini sulla rapina alla filiale di un istituto di credito nel quartiere Vomero, avvenuta giovedì scorso. La polizia sta cercando di identificare il presunto basista, che potrebbe essere un cliente con una cassetta di sicurezza. Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per fare luce sui dettagli dell’episodio.

Proseguono senza sosta le indagini sulla clamorosa rapina alla filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, avvenuta giovedì scorso nel quartiere Vomero. Al centro dell’inchiesta dei carabinieri c’è una figura chiave: un possibile basista “insospettabile” che avrebbe fornito informazioni decisive alla banda dei cosiddetti “uomini d’oro”. Secondo gli investigatori del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, il colpo sarebbe stato pianificato nei minimi dettagli grazie al supporto di qualcuno con accesso diretto al caveau. L’ipotesi più accreditata è che si tratti di un cliente della banca in possesso di una cassetta di sicurezza. Questa persona potrebbe aver osservato e memorizzato la struttura interna della filiale, fornendo indicazioni cruciali sugli accessi, sugli orari e sui sistemi di sicurezza.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapina al caveau del Vomero, il basista potrebbe essere un cliente con cassetta di sicurezza Notizie correlate Leggi anche: Dalle fogne al caveau: il colpo di Lecco del 1979 che ha anticipato la rapina al Vomero Rapina in banca al Vomero: il via libera ai tre banditi da un basista all'internoÈ molto più di una semplice suggestione, è una pista che viene presa in considerazione da chi indaga sulla rapina alla filiale Credit Agricole di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rapina a Napoli, cosa è stato rubato? L'assalto al caveau, le cassette di sicurezza, la fuga dalle fogne: l'ipotesi di una talpa nella banca; Le 6 rapine italiane più famose del 1900, da via Osoppo a Milano al caveau del Tribunale di Roma; Rapina in banca a Napoli, nei video della sorveglianza le immagini dei rapinatori; Dalle fogne al caveau: il colpo di Lecco del 1979 che ha anticipato la rapina al Vomero. Rapina in banca, caccia agli indizi nel sottosuolo e nel registro del caveauNapoletani, professionisti ed esperti del sottosuolo: si va delineando l'identikit dei componenti della banda del buco (almeno cinque quelli che hanno partecipato alla fase finale del colpo) che giove ... ansa.it Rapina al Vomero, la banca Crèdite Agricole: «Allarme scattato subito. Ecco come sono progettate le cassette di sicurezza»In una nota inviata al Mattino, la banca Crédit Agricole fa una serie di precisazioni dopo la rapina avvenuta giovedì scorso al Vomero, in piazza Medaglie d'Oro. Dopo ... ilmattino.it Rapina in banca al Vomero: il via libera ai tre banditi da un basista all'interno. Ilmattino.it - facebook.com facebook Rapina a un bancomat a Casalpusterlengo, sotto gli occhi della movida che applaude la fuga dei ladri. Dopo il colpo alla banca, l'appello del sindaco Elia Delmiglio. #ANSA x.com