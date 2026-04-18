Dalle fogne al caveau | il colpo di Lecco del 1979 che ha anticipato la rapina al Vomero

Napoli, giovedì 16 aprile 2026. Alle 12:30 un passante chiama il numero unico d'emergenza per segnalare strani movimenti all’interno di una filiale bancaria nel quartiere del Vomero. Poco dopo, le forze dell’ordine arrivano sul posto e iniziano a verificare la situazione. Un episodio che richiama alla memoria un colpo avvenuto a Lecco nel 1979, caratterizzato da un dettagliato passaggio dalle fogne al caveau.

Napoli, giovedì 16 aprile 2026. Sono le 12:30 quando una telefonata arriva al numero unico d'emergenza: un passante segnala strani movimenti all'interno della filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, al Vomero. I carabinieri accorrono, le teste di cuoio del Gis arrivano da Livorno.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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