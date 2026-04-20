Rapina a colpi di piccone al centro commerciale Euroma 2 | il racconto di chi c’era

Un gruppo di cinque persone con il volto coperto ha preso d’assalto una gioielleria nel centro commerciale Euroma 2 di Roma, sfondando le vetrine con un piccone. L’episodio è avvenuto di recente e ha causato l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui moventi o sulle eventuali persone coinvolte, mentre le autorità stanno raccogliendo testimonianze e immagini di sorveglianza.

Cinque banditi a volto coperto hanno sfondato a picconate le vetrine di una gioielleria a Roma. Hanno spruzzato estintori ed esploso fumogeni.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rapina a colpi di piccone al centro commerciale Euroma 2: il racconto di chi c’era Notizie correlate Colpo grosso in gioielleria. Picconate e fumogeni al centro commerciale ‘Euroma 2’: panico tra i clientiRoma, 20 aprile 2026 – Rapina a colpi di piccone in gioielleria: una mattina da incubo al centro commerciale Euroma 2, nella Capitale. Rapina in pieno giorno alla gioielleria di Euroma2: incapucciati sfondano le vetrine a colpi di picconeNella mattina i rapinatori sono entrati in un a gioielleria di Euroma2, terrorizzando i clienti e spaccando gli espositori a colpi di piccone prima... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Da via Osoppo al più grande furto di diamanti della storia: la lunga lista dei colpi degli italiani; Dalle fogne al caveau: il colpo di Lecco del 1979 che ha anticipato la rapina al Vomero; Cinque colpi di pistola per una rapina: il raid in strada; Rapina in banca a Napoli, irruzione delle teste di cuoio: ma i banditi sono scappati dalle fogne. Rapina in pieno giorno alla gioielleria di Euroma2: incapucciati sfondano le vetrine a colpi di picconeNella mattina i rapinatori sono entrati in un a gioielleria di Euroma2, terrorizzando i clienti e spaccando gli espositori a colpi di piccone prima di ... fanpage.it Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a casa di #Zaniolo, la dura denuncia di Nicolò sui social: "Codardi, magari ci fossi stato..." x.com Rapina a casa di Zaniolo, la dura denuncia di Nicolò sui social: "Codardi, magari ci fossi stato..." - facebook.com facebook