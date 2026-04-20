Colpo grosso in gioielleria Picconate e fumogeni al centro commerciale ‘Euroma 2’ | panico tra i clienti

Una rapina si è verificata questa mattina al centro commerciale Euroma 2 di Roma, quando alcuni malviventi hanno utilizzato un piccone per svaligiare una gioielleria. Durante l’azione, sono stati fatti esplodere fumogeni, causando scompiglio tra i clienti presenti. La scena ha generato panico tra le persone, mentre le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e raccogliere le prime testimonianze.

Roma, 20 aprile 2026 – Rapina a colpi di piccone in gioielleria: una mattina da incubo al centro commerciale Euroma 2, nella Capitale. Un commando di 4 o 5 banditi ha fatto irruzione a volto coperto nel negozio di gioielli che si trova all’interno dei grandi magazzini dell’Eur, dove intorno alle 10 di oggi è scoppiato il panico. Armati di picconi, i rapinatori hanno rotto i vetri e sono entrati nel negozio lanciando fumogeni e usando un estintore. Sono poi scappati con il bottino, dal valore ancora da quantificare. Subito è scattato l’allarme, ma la banda è riuscita a dileguarsi prima dell’arrivo della vigilanza. Un colpo evidentemente studiato a tavolino nei minimi dettagli, come quello messo a segno nei giorni scorsi a Napoli.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Colpo grosso in gioielleria. Picconate e fumogeni al centro commerciale ‘Euroma 2’: panico tra i clienti Notizie correlate Panico tra i clienti e gli addetti: crolla controsoffitto nel centro commerciale allagatoSan Rocco al Porto (Lodi) – Centro commerciale allagato nel pomeriggio di shopping. Colpo a picconate da Euroma2: assalto in gioielleria, banditi in fugaColpo in pieno giorno nel centro commerciale Euroma2, dove almeno quattro banditi hanno assaltato una gioielleria distruggendo le vetrine e portando... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Guastalla, colpo grosso in gioielleria; Guastalla colpo grosso in gioielleria. Guastalla, colpo grosso in gioielleriaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it