Dopo il torneo WTA 1000 di Miami, il ranking mondiale femminile viene aggiornato. La giocatrice bielorussa, che ha conquistato il Sunshine Double, si mantiene in prima posizione, segnando un ulteriore passo avanti. La tennista italiana perde invece una posizione rispetto alla classifica precedente. La classifica riflette i risultati ottenuti durante la competizione e le variazioni tra le giocatrici sono visibili in questa nuova versione.

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine del 1000 di Miami: la bielorussa Aryna Sabalenka vola dopo la vittoria del Sunshine Double ed è sempre più in vetta alla classifica mondiale. Alle sue spalle troviamo la kazaka Elena Rybakina e l’americana Coco Gauff, finalista a Miami e sconfitta da Sabalenka. Perde una posizione Jasmine Paolini, che inizia questa settimana in ottava posizione. La toscana non è riuscita a confermare la semifinale dell’anno scorso in Florida, avendo una conseguenza in negativo. A completare la top-10 troviamo la polacca Iga Swiatek (n.4), sempre più in difficoltà, le statunitensi Jessica Pegula (n.5) e Amanda Anisimova (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking WTA (30 marzo 2026): Aryna Sabalenka sempre più regina, Paolini perde un posto

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