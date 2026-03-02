sinner dietro alcaraz in ranking atp cobolli sale al numero 15

Nella classifica Atp aggiornata oggi, 2 marzo, Jannik Sinner si trova al secondo posto, subito dietro a Carlos Alcaraz. Nel frattempo, Cobolli ha raggiunto la posizione numero 15. La classifica viene pubblicata ogni lunedì e tiene conto dei risultati recenti dei giocatori. La posizione di Sinner e Cobolli riflette le ultime prestazioni nel circuito professionistico.

Jannik Sinner resta al numero 2 dietro a Carlos Alcaraz nella classifica Atp aggiornata oggi, 2 marzo, come ogni lunedì. Il successo nell’Atp 500 di Acapulco, il terzo in carriera, fa invece balzare Flavio Cobolli in Top 15. Una progressione rapida e senza pause, quella del romano, negli ultimi tre anni. Numero 165 del mondo a marzo 2023, Cobolli ha mostrato miglioramenti costanti e costruito un gioco sempre più adatto alle superfici veloci: non è un caso che il successo ad Acapulco, il secondo in un Atp 500, arrivi a meno di un anno dal primo quarto di finale Slam, raggiunto a Wimbledon. Cobolli è l’ottavo italiano ad aver raggiunto la Top 15 nel ranking Atp nell’era Open. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La notte magica di Cobolli: trionfo ad Acapulco e sale al numero 15 del rankingMilano, 1° marzo 2026 - Flavio Cobolli si prende la scena internazionale e firma la settimana più importante della sua carriera.

