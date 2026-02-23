Ranking ATP 23 febbraio 2026 | Alcaraz allunga su Sinner Musetti si conferma in top five

Carlos Alcaraz ha consolidato il suo primo posto nel ranking ATP dopo le vittorie a Doha e Rio de Janeiro, accumulando 300 punti. Jannik Sinner perde terreno, ora distanziato di oltre 3.000 punti, e si trova più indietro rispetto all’iberico. Lorenzo Musetti, nonostante l’infortunio, mantiene la quinta posizione. L’aggiornamento riflette le recenti performance sui campi e la classifica si modifica in modo evidente. La prossima sfida si avvicina con nuovi obiettivi per i giocatori.

Al termine dei 500 di Doha e Rio de Janeiro e del 250 di Delray Beach è stato aggiornato il ranking ATP: lo spagnolo Carlos Alcaraz allunga al numero 1, guadagnando altri 300 punti netti su Jannik Sinner, che ora si trova a -3150 dall’iberico, mentre si conferma in quinta posizione, nonostante lo stop per infortunio, Lorenzo Musetti. In top ten l’unica variazione riguarda lo statunitense Taylor Fritz, che diventa settimo andando a scavalcare il canadese Felix Auger-Aliassime. Si conferma in top 20 Flavio Cobolli, che incrementa il proprio margine di 75 punti nei confronti di Luciano Darderi, 21°. 🔗 Leggi su Oasport.it

