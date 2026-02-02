I Rangers Qualiano si impongono con un tris al Cellole Calcio e continuano la loro striscia positiva. La squadra ha giocato una partita senza sbavature, portando a casa tre punti importanti che rafforzano la posizione in classifica. I tifosi presenti allo stadio hanno festeggiato un risultato che arriva dopo una prestazione convincente da parte dei calciatori.

Tris vincente al ‘comunale’: i Rangers Qualiano superano l’ostacolo Cellole con una prestazione impeccabile. QUALIANO – Una prova di forza, carattere e bel gioco. I Rangers Qualiano 1998 portano a casa una vittoria fondamentale, superando tra le mura amiche il Cellole Calcio con un netto 3-1. Una prestazione corale che conferma l’ottimo stato di forma della squadra e regala una gioia immensa ai propri sostenitori. La Cronaca del Match. Fin dalle prime battute, i Rangers hanno dimostrato di voler indirizzare il match sui binari giusti. La pressione costante ha costretto la difesa del Cellole agli straordinari, fino all’episodio che ha sbloccato la gara: un calcio di rigore trasformato con estrema freddezza da O. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rangers Qualiano da urlo: tris vincente al Cellole Calcio

Intervista post gara al termine di Rangers Qualiano vs Cellole Giuseppe Tenneriello