Tutto il lusso tailor-made secondo Range Rover | un’esperienza completa tra guida alpina design sofisticato e lifestyle esclusivo nello Chalet di Kitzbühel

La nuova Range Rover Sport SV Black Edition fa il suo debutto nello Chalet di Kitzbühel, portando il lusso su misura a un livello superiore. Gli ospiti possono vivere un’esperienza completa, tra guida in ambienti alpini, un design raffinato e uno stile di vita esclusivo. La vettura si presenta come un vero gioiello di potenza e eleganza, pensata per chi cerca il massimo in termini di comfort e prestazioni.

Ci sono luoghi in cui il lusso si riconosce nei dettagli, nel modo in cui gli spazi sono pensati, nel tempo che rallenta, nella sensazione di controllo che accompagna ogni gesto. Non ostenta, non cerca attenzione: è presenza, equilibrio, continuità. Kitzbühel è uno di questi: elegante senza essere patinata, estrema senza mai perdere la sua compostezza. È la capitale morale dello sci alpino, il luogo in cui ogni inverno si concentra l’attenzione del mondo intero, grazie alla leggendaria Hahnenkamm, la gara più iconica e temuta del calendario, quella che tutti definiscono la Montecarlo dello sci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it

Range Rover introduce una serie di edizioni speciali ispirate a Londra, offrendo un’esperienza di guida che combina eleganza, raffinatezza e originalità.

Le nuove serie speciali Range Rover Evoque, Velar e Sport sono ispirate ai quartieri più rappresentativi di Londra, offrendo un’interpretazione esclusiva di stile e design.

