Il referendum e l’inevasa disputa tra cittadino e Costituzione La riflessione di Ippolito

Il referendum confermativo si è svolto nelle giornate del 22 e 23 marzo 2026, portando a una chiara maggioranza di cittadini che hanno votato contro la proposta di modifica costituzionale. Con il 53,23% di preferenze, il risultato ha sancito il fallimento della cosiddetta riforma Meloni-Nordio, confermando la volontà degli elettori di mantenere lo status quo.

L’esito del referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026 ha consegnato all’Italia un verdetto inequivocabile: con il 53,23% di voti contrari, la “riforma Meloni-Nordio” è stata ufficialmente respinta. Questo risultato non rappresenta soltanto una battuta d’arresto tecnica, ma segna un pesante impasse all’istanza riformatrice del governo, arenando un progetto che mirava a riscrivere l’architettura giudiziaria italiana attraverso la separazione delle carriere e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. La vittoria del “No” cristallizza lo status quo, confermando l’attuale assetto della magistratura e bloccando quel processo di modernizzazione istituzionale che l’esecutivo considerava prioritario per la tenuta del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

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