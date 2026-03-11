Manuela Occhipinti, 58 anni, è la candidata sindaco della lista civica Insieme per Baranzate alle prossime elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. Durante la sua presentazione, ha affermato che intende rimettere il cittadino al centro dell’attenzione, sottolineando che in passato il ruolo dei residenti è stato trascurato. La sua candidatura si inserisce in un dibattito locale in vista del voto.

È Manuela Occhipinti, (nella foto) 58 anni, la candidata sindaco della lista civica Insieme per Baranzate alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Baranzate. La lista civica che era stata alla guida del Comune dal 2005 al 2015 con il sindaco Giuseppe Corbari, ha scelto una candidata donna per riconquistare la poltrona di primo cittadino. "Sono nella lista civica da oltre 15 anni e sono stata anche in consiglio comunale - dichiara la Occhipinti -. Mi fa piacere che ora la lista mi abbia chiesto di mettermi a disposizione come candidata sindaco. In questi anni anche se siamo stati all’opposizione, non abbiamo mai smesso di ascoltare i cittadini, questo è sempre stato il nostro punto di forza e quindi sappiamo di cosa hanno bisogno loro e di cosa ha bisogno la nostra città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La candidata Occhipinti: "Rimetto il cittadino al centro per anni è stato dimenticato"

