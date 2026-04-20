Durante le ore notturne, un attacco con droni provenienti da fonti russe ha preso di mira la città di Brovary, nell’area di Kiev. L’operazione ha causato danni a diverse abitazioni e ha provocato almeno una persona ferita. Non sono stati comunicati al momento altri dettagli sulle dinamiche dell’attacco o sul numero complessivo delle vittime e dei danni arrecati.

Un attacco condotto con droni russi ha colpito la città di Brovary, situata nell’oblast di Kiev, durante le ore notturne lasciando almeno una vittima ferita. L’offensiva aerea, che ha coinvolto diversi velivoli senza pilota, ha causato danni strutturali a due abitazioni civili e ha costretto le autorità locali a intervenire prontamente per gestire l’emergenza sanitaria e i danni materiali. Il bilancio del raid notturno sull’oblast di Kiev. Le esplosioni che hanno scosso l’area di Brovary sono state avvertite chiaramente dalla popolazione locale, che ha riferito di un impatto esteso su gran parte della regione. Secondo quanto comunicato da Mykola Kalashnyk, il governatore dell’oblast di Kiev, l’azione militare ha provocato il ricovero immediato di un uomo presso una struttura ospedaliera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid notturno di droni su Brovary: feriti e case distrutte

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