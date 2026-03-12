Israele missili colpiscono Haniel e Karmiel | due feriti e case distrutte

Due missili sono stati lanciati su Haniel e Karmiel, in Israele, causando due feriti e distruggendo alcune abitazioni. A Haniel un missile ha colpito una casa, lasciando un grande cratere e detriti sparsi nelle vicinanze. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui responsabili degli attacchi.

(LaPresse) Un missile ha colpito una casa a Haniel, nel nord di Israele, provocando un grande cratere all'esterno della proprietà e detriti sparsi nei dintorni. Poco dopo, un'altra abitazione vicino a Karmiel è stata colpita, ferendo lievemente due persone, secondo quanto riferito dai servizi di soccorso israeliani. L'esercito israeliano ha risposto con una massiccia ondata di attacchi contro il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall' Iran, dopo il lancio notturno di droni e razzi contro il territorio israeliano. Si tratta di uno degli scontri più intensi tra le due parti dall'inizio dell'ultima escalation militare. Durante la notte, i...