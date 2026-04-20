Nella notte tra il 19 e il 20 aprile si sono verificati attacchi con droni contro obiettivi strategici in Russia e Ucraina, segnando un'escalation nel conflitto tra i due Paesi. Durante le operazioni sono stati segnalati raid con mezzi aerei non identificati. Nel Caucaso è stata invece arrestata una cittadina tedesca trovata in possesso di bombe, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

La notte tra il 19 e il 20 aprile è stata segnata da una violenta escalation di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, con droni che hanno colpito obiettivi strategici in entrambi i Paesi e l’arresto di una cittadina tedesca nel Caucaso. Mentre a Tuapse un uomo perde la vita in un’area industriale colpita da ordigni ucraini, la Russia accusa Kiev di aver orchestrato un attentato tramite una donna tedesca, classe 1969, fermata con esplosivi nello zaino a Pyatigorsk. L’attacco al porto di Tuapse e le infrastrutture ferroviarie di Kharkiv. Il bilancio del raid ucraino sulla zona costiera russa è drammatico. A Tuapse, un drone ha centrato un complesso legato alla raffinazione del petrolio, scatenando incendi che hanno interessato anche l’area portuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid e spie: droni sul porto russo e arrestata tedesca con bombe

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