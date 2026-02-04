Il tribunale di Budapest ha condannato a otto anni di carcere Maja T., l’attivista tedesca arrestata insieme a Ilaria Salis. La giudice ha accusato la donna di aver fatto parte di un’associazione chiamata Hammerbande, coinvolta in alcune aggressioni contro membri della scena neonazista ungherese. La sentenza arriva dopo un procedimento che ha tenuto banco in città negli ultimi mesi.

Il tribunale di Budapest ha condannato a 8 anni di carcere l’attivista tedesca Maja T. per il suo coinvolgimento, come membro di un’associazione criminale definita Hammerbande (la banda del martello), in alcune aggressioni ai danni di membri della scena neonazista ungherese. L’accusa alla 25enne, che si definisce non binaria, era di tentata lesione personale grave e partecipazione a un’associazione criminale. Tra il 9 e l’11 febbraio 2023, una ventina di presunti militanti di estrema sinistra, tra cui Maja T., avrebbe aggredito persone che avevano preso parte al cosiddetto Giorno dell’Onore, un raduno annuale commemorativo delle SS tollerato dalle autorità locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Condannata a 8 anni di carcere in Ungheria l’attivista tedesca Maja T.. Era stata arrestata con Ilaria Salis

La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell’attenzione dopo la condanna di Maja T.

