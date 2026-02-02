Sangue sul Carbone | raid russo contro una miniera è strage di lavoratori

Un attacco russo ha colpito una miniera di carbone a Ternivka, uccidendo 16 lavoratori. I droni hanno lanciato un raid multiplo, lasciando sul campo un bilancio tragico. L’attacco arriva mentre il mondo si concentra sui negoziati di Abu Dhabi, ma lascia poche speranze di calma nella regione.

Mentre il mondo guarda ad Abu Dhabi per i negoziati, droni russi massacrano 16 minatori a Ternivka. Un attacco multiplo e spietato che suona come un avvertimento di ghiaccio a Zelensky e Trump. Doveva essere il tempo della diplomazia, è stato il giorno del massacro. In Ucraina, la strada verso i negoziati di pace previsti per mercoledì negli Emirati Arabi Uniti è stata lastricata dal sangue di chi, sotto terra, cercava solo di alimentare un Paese al gelo. L'attacco russo alla miniera di Ternivka non è solo un episodio di guerra: è un messaggio politico scritto con il fuoco dei droni. L'orrore a Ternivka: un massacro in due tempi.

Un crollo improvviso ha sepolto una miniera, provocando una vera e propria strage.

