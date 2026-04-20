Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, tra Mugnano e Calvizzano, si è verificato un episodio di sparatoria in pieno giorno. Durante l’evento, un uomo di 30 anni è stato colpito e ferito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. Le cause dell’agguato sono ancora in fase di accertamento.

Un violento agguato si è consumato nel pomeriggio di venerdì 17 aprile nell’area nord tra Mugnano e Calvizzano, dove una sparatoria in pieno giorno ha coinvolto un uomo di 30 anni, rimasto ferito durante l’accaduto. La dinamica della rapina, immortalata da una sequenza video che ha destato forte allarme, mostra un’auto che si ferma vicino a due persone su una motocicletta; uno degli occupanti della moto ha estratto un’arma da fuoco aprendo il fuoco contro un uomo che stava tentando di rientrare nel veicolo per fuggire. Dopo lo scontro, i due assalitori sono scappati a velocità sostenuta con il mezzo a due ruote, mentre la polizia è intervenuta immediatamente per dare inizio ai rilievi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid armato tra Mugnano e Calvizzano: ferito un 30enne dopo gli spari

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