Oggi ultima puntata Si ferma Milo Infante | stop forzato per Ore 14
Questa mattina Milo Infante ha annunciato che oggi sarà l’ultima puntata del suo programma. La decisione arriva in un momento di attesa per l’arrivo della fiaccola olimpica, che ieri è passata per Milano dopo un viaggio lungo tutto il paese. La città si prepara ai grandi eventi che si terranno nei prossimi giorni.
La fiaccola olimpica è arrivata a Milano dopo un lungo viaggio attraverso l’Italia, un percorso simbolico che nelle ultime ore ha assunto il sapore dell’attesa vera, quella che precede i grandi eventi. L’atmosfera è ormai quella delle occasioni storiche, con la città che si prepara a diventare il cuore pulsante dei Giochi e la televisione pubblica pronta a rivoluzionare il proprio palinsesto. Da oggi, 5 febbraio 2026, si entra nella fase più intensa e concreta di un appuntamento che segnerà il Paese per settimane, portando lo sport invernale al centro dell’attenzione nazionale. I primi segnali di questo cambiamento arrivano già dal pomeriggio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondimenti su Milano Olimpiadi
Ore 14, arriva lo stop: Milo Infante si ferma, il motivo
Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, il programma di approfondimento sulla cronaca nera
Ore 14 oggi non è andato in onda: cosa è successo e quando torna il programma di Milo Infante
Oggi, venerdì 12 dicembre 2025, Rai 2 ha sorpreso gli spettatori del primo pomeriggio senza la consueta messa in onda di
Ultime notizie su Milano Olimpiadi
Argomenti discussi: La Preside, stasera in tv il finale tra arresti e verità nascoste: le anticipazioni dell’ultima puntata; La Preside, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni; La Preside, stasera il finale mozzafiato: tra arresti, attacchi e tradimenti, Eugenia non si arrende; Arresti e minacce, amori contrastati e il coraggio di Eugenia: come finisce La preside.
Come finisce A Testa Alta, anticipazioni ultima puntata di oggi 21 gennaio 2026/ Rocco scompare nel nullaCome finisce A Testa Alta, anticipazioni ultima puntata di oggi 21 gennaio 2026: Rocco scompare nel nulla, Virginia in carcere ... ilsussidiario.net
Morbo K, stasera in tv l'ultima puntata della miniserie: le anticipazioniRai 1 trasmette l'episodio conclusivo della serie con Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera, ispirata a una storia vera ... today.it
Daniela Ruggi. Nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco nei pressi della torretta dove è stato rinvenuto il teschio della 32enne. Il commento di Milo Infante. bit.ly/Guarda-Ore14 facebook
Roberta Bruzzone: “Ho lasciato Ore 14 perché è venuta meno l’amicizia con Milo Infante, era come un fratello” x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.