Oggi ultima puntata Si ferma Milo Infante | stop forzato per Ore 14

Questa mattina Milo Infante ha annunciato che oggi sarà l’ultima puntata del suo programma. La decisione arriva in un momento di attesa per l’arrivo della fiaccola olimpica, che ieri è passata per Milano dopo un viaggio lungo tutto il paese. La città si prepara ai grandi eventi che si terranno nei prossimi giorni.

La fiaccola olimpica è arrivata a Milano dopo un lungo viaggio attraverso l’Italia, un percorso simbolico che nelle ultime ore ha assunto il sapore dell’attesa vera, quella che precede i grandi eventi. L’atmosfera è ormai quella delle occasioni storiche, con la città che si prepara a diventare il cuore pulsante dei Giochi e la televisione pubblica pronta a rivoluzionare il proprio palinsesto. Da oggi, 5 febbraio 2026, si entra nella fase più intensa e concreta di un appuntamento che segnerà il Paese per settimane, portando lo sport invernale al centro dell’attenzione nazionale. I primi segnali di questo cambiamento arrivano già dal pomeriggio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Ore 14, arriva lo stop: Milo Infante si ferma, il motivo

