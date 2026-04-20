Ragusa si prende il Mediterraneo | nel 2027 la scherma giovanile torna in Italia

Nel 2027, Ragusa ospiterà i Campionati del Mediterraneo di scherma giovanile, riportando in Italia questa importante competizione internazionale. La città si prepara ad accogliere atleti provenienti dai paesi del bacino mediterraneo, segnando il ritorno di una delle principali manifestazioni dedicate ai giovani schermidori. L'evento si terrà nel prossimo futuro, con l'organizzazione che punta a valorizzare la disciplina e a promuovere lo sport tra i più giovani.

La città di Ragusa ospiterà i Campionati del Mediterraneo 2027, riportando in Italia una delle manifestazioni giovanili più significative della scherma internazionale. La competizione è riservata alle categorie Under 15 e Under 17 e segna il ritorno nel nostro Paese dopo otto anni dall’ultima edizione disputata in casa. Per l’Italia sarà la quarta volta da nazione organizzatrice, dopo Siracusa 2007, Chiavari 2014 e Cagliari 2019. L’assegnazione è arrivata ad Atene, nel corso della riunione della Confederazione del Mediterraneo di Scherma, presieduta da José Luis Abajo, con Vincenzo De Bartolomeo nel ruolo di segretario generale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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