L' Italia torna protagonista nel Mediterraneo

Da laverita.info 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia rafforza la propria presenza nel Mediterraneo con l'apertura del nuovo terminal container nella Free Zone di Misurata, realizzato da MSC e un fondo qatariota con oltre 2,7 miliardi di dollari di investimento. Questa iniziativa evidenzia l'impegno di Roma nel consolidare relazioni economiche e strategiche nella regione, contribuendo alla stabilità e allo sviluppo del contesto mediterraneo, in linea con le politiche del Piano Mattei e le esigenze energetiche e commerciali italiane.

L’Italia ribadisce il suo ruolo da protagonista nel Mediterraneo, rafforzando la sua presenza in Libia e coinvolgendo anche il Qatar. A Misurata, grande città amministrata dal Governo di unità nazionale (Gnu), riconosciuto dalle Nazioni unite e guidato da Abdul-Hamid Dbeibah, è stato inaugurato il terminal container della Misurata Free Zone a opera del gruppo italiano Mediterranean shipping company, meglio noto come Msc e il fondo Al Maha Capital Partners del Qatar. Alla posa della prima pietra erano presenti oltre a Dbeibah, il ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ed il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Laverita.info

