Raggiolo inserito tra i luoghi d’eccellenza del progetto MuDi

Raggiolo è stato inserito tra i luoghi d’eccellenza del progetto MuDi, il museo virtuale dedicato ai Borghi Più Belli d’Italia. Questa iniziativa mira a promuovere e valorizzare i borghi italiani che si distinguono per il patrimonio storico e culturale. La partecipazione di Raggiolo al progetto è stata ufficializzata attraverso un comunicato del museo virtuale, che ha reso nota la selezione del borgo come rappresentante di eccellenza.

Raggiolo inserito tra i luoghi d’eccellenza del MuDi, il nuovo museo virtuale dei Borghi Più Belli d’Italia. Il progetto è nato con la volontà di utilizzare le più innovative tecnologie digitali per valorizzare il patrimonio culturale, artistico e architettonico diffuso in tutta la penisola.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Vajont, arriva il progetto per una nuova centrale idroelettrica nei luoghi del disastro del 1963Il progetto da 12 milioni proposto dalla Welly Red srl, prevede la costruzione di una centrale idroelettrica che sfrutti le acque del Vajont, con una... Comunicazione aumentativa, il progetto nei luoghi della culturaUna biblioteca inclusiva che sa parlare anche attraverso la comunicazione aumentativa. Contenuti e approfondimenti Due spettacoli di teatro tra i vicoli ei boschi di RaggioloArezzo, 11 agosto 2025 – Due spettacoli di teatro tra i vicoli ei boschi di Raggiolo. La rassegna estiva Raggiolo Festival 2025 organizzata dalla Brigata di Raggiolo insieme al Comune di Ortignano ... lanazione.it Raggiolo: un viaggio tra storie e tradizioni per centosessanta giovani studentiArezzo, 12 novembre 2025 – Esperienze didattiche alla scoperta della filiera della castagna tra vicoli e boschi di Raggiolo. Il borgo casentinese ha accolto circa centosessanta giovani alunni di ... lanazione.it