Vajont arriva il progetto per una nuova centrale idroelettrica nei luoghi del disastro del 1963
La società Welly Red srl presenta un progetto da 12 milioni di euro per costruire una nuova centrale idroelettrica nel territorio del Vajont, dove nel 1963 si verificò una drammatica frana. La proposta prevede di utilizzare le acque del bacino per generare energia, producendo circa 13 gigawattora all’anno. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di valorizzare le risorse idriche della zona, mantenendo vivo il ricordo della tragedia.
Il progetto da 12 milioni proposto dalla Welly Red srl, prevede la costruzione di una centrale idroelettrica che sfrutti le acque del Vajont, con una produzione annua stimata in 13 gigawattora e un rientro economico di 1.662.500 euro all'anno. Resistenze nelle comunità dei paesi, ma il sindaco di Erto e Casso rilancia: “I ricavi sarebbero un risarcimento per chi ha scelto di rimanere a vivere qui” Un vero e proprio tuffo nel passato. Un progetto per una centrale idroelettrica che sfrutti le acque del Vajont. La domanda è stata presentata dalla società Welly Red srl di Sacile, in provincia di Pordenone, il 12 dicembre ed è ora depositata alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attesa della verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA da parte degli uffici “valutazione ambientale, autorizzazioni e contributi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Nuova centrale idroelettrica sul Vajont: il progetto che riaccende il dibattito sulla diga della memoriaLa società Welly Red srl ha annunciato di aver avviato i lavori per costruire una nuova centrale idroelettrica sul Vajont, provocando reazioni contrastanti tra chi teme rischi ambientali e chi vede opportunità di sviluppo.
Olimpiadi, dal Vajont alla Regina delle Dolomiti: la fiaccola arriva a Cortina. Il passaggio nei luoghi simboloLa fiaccola olimpica è arrivata a Cortina, attraversando luoghi simbolo come Ponte nelle Alpi e il Monte Vajont.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuova centrale idroelettrica sul Vajont, ecco il progetto di Welly Red: costa 12 milioni; Nuova centrale idroelettrica sul Vajont: il progetto che riaccende il dibattito sulla diga della memoria; VIDEO | Vajont, clamoroso! Un nuovo progetto sulla valle del disastro; Una centrale idroelettrica nei luoghi del Vajont.
Vajont, ipotesi centrale idroelettrica sul lato friulano. Padrin: «Prima si consulti la popolazione. Memoria e dolore non seguono confini geografici»LONGARONE (BELLUNO) - A volte ritornano. E anche se è passato diverso tempo dall'ultima volta, proporre una centrale idroelettrica nei luoghi del Vajont è come parlare di ... ilgazzettino.it
Progetto per l'acqua del Vajont, ma il valore simbolico del luogo solleva dubbiLa nuova soluzione per produrre energia idroelettrica è già stata presentata in Regione da una azienda di Sacile ... rainews.it
Il viaggio della Fiamma Olimpica dal Vajont a Cortina Dopo la tappa di Ponte nelle Alpi, la Fiamma Olimpica ha raggiunto il Vajont per arrivare poi a Longarone e proseguire fino a Pieve di Cadore. In serata l'arrivo a Cortina, teatro di grandi festeggiamenti per facebook