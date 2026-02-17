vajont arriva il progetto per una nuova centrale idroelettrica nei luoghi del disastro del 1963

La società Welly Red srl presenta un progetto da 12 milioni di euro per costruire una nuova centrale idroelettrica nel territorio del Vajont, dove nel 1963 si verificò una drammatica frana. La proposta prevede di utilizzare le acque del bacino per generare energia, producendo circa 13 gigawattora all’anno. La decisione arriva in un momento in cui si cerca di valorizzare le risorse idriche della zona, mantenendo vivo il ricordo della tragedia.

Il progetto da 12 milioni proposto dalla Welly Red srl, prevede la costruzione di una centrale idroelettrica che sfrutti le acque del Vajont, con una produzione annua stimata in 13 gigawattora e un rientro economico di 1.662.500 euro all'anno. Resistenze nelle comunità dei paesi, ma il sindaco di Erto e Casso rilancia: “I ricavi sarebbero un risarcimento per chi ha scelto di rimanere a vivere qui” Un vero e proprio tuffo nel passato. Un progetto per una centrale idroelettrica che sfrutti le acque del Vajont. La domanda è stata presentata dalla società Welly Red srl di Sacile, in provincia di Pordenone, il 12 dicembre ed è ora depositata alla Regione Friuli-Venezia Giulia in attesa della verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA da parte degli uffici “valutazione ambientale, autorizzazioni e contributi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

