Una biblioteca ha implementato un progetto di comunicazione aumentativa, inserendo 130 cartelli colorati, uno per ogni scaffale. Questi cartelli sono pensati per favorire l’accesso alla lettura e alla comunicazione a persone con difficoltà espressive, offrendo strumenti alternativi e visivi per interagire con i libri e gli spazi. L’iniziativa mira a rendere i luoghi culturali più inclusivi e accessibili a tutti.

Una biblioteca inclusiva che sa parlare anche attraverso la comunicazione aumentativa. Già ieri c’erano 130 cartelli colorati, uno per ogni scaffale, capaci di aprire le parole anche a chi fatica ad esprimersi ma ha strade diverse, nuove, forti e vive, per leggere, parlare, condividere. E c’è stata una protagonista reale e autentica in tutto questo: "Mi chiamo Ester Marchini, ho 22 anni – ha detto – utilizzo il puntatore oculare che attraverso gli occhi mi permette di dire tutto ciò che voglio e di comunicare con voi. Mi sono sentita molto utile in questo progetto per la biblioteca, per la scuola della musica e per Spazio29, perché come vedete serve non solo a chi vive la mia situazione, ma a tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tutto quello che riguarda Comunicazione aumentativa

Temi più discussi: Comunicazione aumentativa, il progetto nei luoghi della cultura; Esteso il progetto di comunicazione aumentativa e alternativa (Caa) a biblioteca, Spazio29 e Casa della Musica; Progetto pilota sulla comunicazione: collaborazione tra Comune e Nostra famiglia; PROGETTO SPERIMENTALE CAA 23.03.2026 Città di Alessandria.

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