Comunicazione aumentativa il progetto nei luoghi della cultura
Una biblioteca ha implementato un progetto di comunicazione aumentativa, inserendo 130 cartelli colorati, uno per ogni scaffale. Questi cartelli sono pensati per favorire l’accesso alla lettura e alla comunicazione a persone con difficoltà espressive, offrendo strumenti alternativi e visivi per interagire con i libri e gli spazi. L’iniziativa mira a rendere i luoghi culturali più inclusivi e accessibili a tutti.
Una biblioteca inclusiva che sa parlare anche attraverso la comunicazione aumentativa. Già ieri c’erano 130 cartelli colorati, uno per ogni scaffale, capaci di aprire le parole anche a chi fatica ad esprimersi ma ha strade diverse, nuove, forti e vive, per leggere, parlare, condividere. E c’è stata una protagonista reale e autentica in tutto questo: "Mi chiamo Ester Marchini, ho 22 anni – ha detto – utilizzo il puntatore oculare che attraverso gli occhi mi permette di dire tutto ciò che voglio e di comunicare con voi. Mi sono sentita molto utile in questo progetto per la biblioteca, per la scuola della musica e per Spazio29, perché come vedete serve non solo a chi vive la mia situazione, ma a tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Tutto quello che riguarda Comunicazione aumentativa
Temi più discussi: Comunicazione aumentativa, il progetto nei luoghi della cultura; Esteso il progetto di comunicazione aumentativa e alternativa (Caa) a biblioteca, Spazio29 e Casa della Musica; Progetto pilota sulla comunicazione: collaborazione tra Comune e Nostra famiglia; PROGETTO SPERIMENTALE CAA 23.03.2026 Città di Alessandria.
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