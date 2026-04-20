Un ragazzo di 23 anni con problemi di autismo è stato aggredito e derubato del portafoglio mentre si trovava da solo all’interno della villa Iolanda a Mazara del Vallo. L’episodio si è verificato recentemente, e le forze dell’ordine hanno successivamente individuato l’autore dell’aggressione. L’evento ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in spazi pubblici frequentati da persone vulnerabili.

ABBONATI A DAYITALIANEWS E’ stato derubato del portafogli, individuato l’autore dell’aggressione. Un 23enne con problemi di autismo di Mazara del Vallo è stato aggredito e derubato del portafogli mentre si trovava da solo all’interno di villa Iolanda. I carabinieri hanno già identificato l’aggressore. Il ragazzo era in compagnia della sorella in un locale e ha deciso di fare una passeggiata da solo quando è stato bloccato e derubato da un altro giovane, già identificato dai carabinieri. Le parole del sindaco. “Debellare la criminalità e dare sicurezza ai cittadini è una delle priorità condivise. In parallelo si pone un problema educativo e di società che merita approfondimenti e interventi ad ogni livello”, ha commentato il sindaco Salvatore Quinci.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ragazzo autistico aggredito nella villa comunale a Mazara del Vallo

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