Traffico di droga da Reggio Calabria a Mazara del Vallo | arrestati 2 corrieri

La polizia ha arrestato due uomini provenienti da Reggio Calabria che trasportavano droga fino a Mazara del Vallo. Durante un’operazione mirata, gli agenti hanno fermato i corrieri e sequestrato più di 2,3 chili di sostanze stupefacenti. Tre persone sono finite in manette, una denuncia è stata presentata. La droga, destinata a essere spacciata nella zona, è stata intercettata prima che arrivasse a destinazione.

Trovati in possesso di 2,3 chili di stupefacenti per un valore di 200 mila euro e munizioni, è il bilancio di un’operazione di polizia che ha portato all’arresto anche di un terzo uomo I due, un uomo incensurato e una donna con precedenti, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando sono stati intercettati dagli agenti, che da tempo tenevano sotto controllo un’abitazione ritenuta dagli inquirenti, possibile luogo di consegna del carico.Il blitz è scattato al momento dell’incontro con il presunto destinatario della droga, un cittadino di Mazara del Vallo. Nel vano motore dell’auto i poliziotti hanno rinvenuto un involucro contenente poco più di un chilo di cocaina mentre all’interno dell’abitacolo sono stati trovati alcuni grammi di cocaina e crack, oltre a un proiettile calibro 7.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

