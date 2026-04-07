Tragico incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo | muore un automobilista

Nella serata di ieri si è verificato un grave incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, vicino a Balestrate, in corrispondenza del ponte Augusto. Un’auto si è ribaltata durante il tragitto, provocando la morte di un automobilista. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le operazioni di recupero e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Auto si ribalta sul ponte Augusto. Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi di Balestrate, all’altezza del ponte Augusto. La vittima viaggiava a bordo di una Citroen C3 che, per cause ancora in fase di accertamento, si è improvvisamente cappottata mentre procedeva in direzione Palermo. Travolto dopo essere sceso dal veicolo. Dopo il ribaltamento, l’uomo è riuscito a uscire dall’auto, ma la situazione è precipitata pochi istanti dopo. Mentre si trovava sulla carreggiata, precisamente nella corsia di sorpasso, è stato investito da un’altra vettura, che lo ha trascinato per circa cento metri, rendendo l’impatto fatale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico incidente sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo: muore un automobilista Leggi anche: Cade dal primo piano: muore operaio di 50 anni a Mazara del Vallo Leggi anche: Lavori sulla Palermo-Mazara del Vallo, chiuso per una notte il tratto da Capaci allo svincolo di via Belgio Temi più discussi: Incidente sull’autostrada A29, tamponamento fra 3 mezzi a Torretta; Pasquetta di sangue sulle strade, un morto sull’A29; Incidente mortale sull’A29 tra Partinico e Balestrate: una vittima; Si ribalta sulla A29, esce dall'auto ma viene travolto da più auto: 31 enne muore tragicamente. Pasquetta insanguinata, scende dall’auto dopo l’incidente a Balestrate, muore falciato lungo la Palermo Mazara del ValloLa tragedia si è consumata in una porzione di autostrada che ricade nel comune di Balestrate e più esattamente sul ponte Augusto. blogsicilia.it Autostrada Palermo-Mazara, uomo muore travolto da un’autoPALERMO – Pasquetta segnata da un incidente mortale lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Un uomo è stato travolto da un’auto all’altezza dello svincolo di Balestrate. livesicilia.it La tragedia nel giorno di Pasquetta lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo... - facebook.com facebook A causa di un tamponamento che ha coinvolto due veicoli leggeri ed un mezzo pesante, avvenuto al km 1,200 della A29 "Palermo-Mazara del Vallo", in direzione Mazara x.com