Dalla radio al palco, arriva stasera al Teatro del Borgo di Milano lo spettacolo Nerazzurra Show. Si tratta di un talk show interattivo con opinioni sull’ Inter, quiz e giochi con il pubblico, organizzato da Radio Nerazzurra e alla sua prima edizione. Previste gag e dibattiti riguardanti la storia del club, il presente e il futuro della formazione guidata da Cristian Chivu, oggi in testa alla classifica di Serie A. A presentare la serata sarà Lapo De Carlo insieme a Zighi, speaker e cantanti. Annunciata una serie di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e giornalisti di fede nerazzurra, da Gianluca Impastato a Sergio Sironi, da Luca Mastrangelo a Tancredi Palmeri, oltre ai colleghi della redazione di Radio Nerazzurra: Gabriele Borzillo e Stefano Zambelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’evento. Radio Nerazzurra sbarca a teatro. Bordon tra gli ospiti

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