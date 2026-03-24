L’evento Radio Nerazzurra sbarca a teatro Bordon tra gli ospiti
Dalla radio al palco, arriva stasera al Teatro del Borgo di Milano lo spettacolo Nerazzurra Show. Si tratta di un talk show interattivo con opinioni sull’ Inter, quiz e giochi con il pubblico, organizzato da Radio Nerazzurra e alla sua prima edizione. Previste gag e dibattiti riguardanti la storia del club, il presente e il futuro della formazione guidata da Cristian Chivu, oggi in testa alla classifica di Serie A. A presentare la serata sarà Lapo De Carlo insieme a Zighi, speaker e cantanti. Annunciata una serie di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e giornalisti di fede nerazzurra, da Gianluca Impastato a Sergio Sironi, da Luca Mastrangelo a Tancredi Palmeri, oltre ai colleghi della redazione di Radio Nerazzurra: Gabriele Borzillo e Stefano Zambelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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