Questa presentazione offre una panoramica dei principali artisti coinvolti negli eventi musicali “Taratatà”, tra cui Alessandra Amoroso, Emma, Ligabue e Giorgia. Un’occasione per conoscere i protagonisti di questa manifestazione musicale, evidenziando la varietà e la ricchezza delle esibizioni previste. Un testo chiaro e informativo, pensato per offrire dettagli essenziali senza enfasi, ideale per una lettura semplice e diretta.

Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali sono i protagonisti di “ Taratatà “. Il grande show evento condotto da Paolo Bonolis che si svolgerà domenica 8 e mercoledì 11 febbraio alla ChorusLife Arena di Bergamo e premiate dalla Tv che le trasmetterà prossimamente in prima serata su Canale 5. Il format è “Taratatà” è nato in Francia nel 1993 su idea del conduttore Nagui. Anzitutto non è ammesso il playback. Ogni esibizione è rigorosamente dal vivo, accompagnata da band di altissimo livello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giorgia, Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso e Ligabue tra le stelle dei due eventi musicali “Taratatà”

Approfondimenti su Taratatà

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Taratatà

Parata di stelle alla ChorusLife Arena per Taratata, Bonolis trascina il cast: ecco i nomiAppuntamento domenica 8 e mercoledì 11 febbraio: protagonisti Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e ... bergamonews.it

Da Amoroso a Mannoia a Ligabue, il cast di Taratata Show con BonolisAlessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali: è il cast che si esibirà sul palco di Taratata, d ... ansa.it

Gli ospiti di #Taratata: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D'alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali. Domenica 8 e mercoledì 11 febbraio alla ChorusLife Arena di Bergamo. Prese x.com

Ci sono voci che ti restano addosso per età diverse della vita. Alessandra Amoroso è quella delle emozioni “di pancia”: la senti e ti viene in mente l’amore che fa male, le amicizie forti, i giorni in cui ti sei sentito fragile ma non ti vergognavi a dirlo. Ha quel modo - facebook.com facebook