Radio Italia Live – Il concerto 2026 | quando e dove vederlo in Tv o dal vivo cast cantanti ospiti e come partecipare

Il Radio Italia Live – Il concerto 2026 si terrà in Piazza Duomo a Milano venerdì 15 maggio alle ore 20.40. Si tratta di uno degli eventi musicali più grandi del paese, con ingresso gratuito. Quest’anno sono previste anche altre date, tra cui il 28 giugno al Foro Italico di Palermo. La manifestazione può essere seguita in diretta televisiva o partecipata dal vivo nelle diverse location indicate.

Radio Italia Live – Il concerto 2026 in Piazza Duomo a Milano venerdì 15 maggio alle ore 20.40. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si svolgerà quest’anno anche al Foro Italico di Palermo il 28 giugno. Torna Radio Italia Live – Il concerto 2026: quando e dove vederlo, cast cantanti. Radio Italia Live – Il concerto 2026, è un evento organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano, e vede quest’anno sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, artisti come: ALFA, ANNALISA, ARISA, BRESH, GIGI D’ALESSIO, ELISA, EMMA, GIORGIA, J-AX, NOEMI, TOMMASO PARADISO, THE KOLORS.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Sarah Toscano a Radio Italia Live (16 01 2026) #sarah #sarahtoscano

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