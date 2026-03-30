Protezione civile a Seriate tre giorni di esercitazione con 35 volontari

Nel fine settimana a Seriate si è svolta un’esercitazione di protezione civile durata tre giorni, con la partecipazione di 35 volontari. Durante l’evento sono state effettuate attività operative e simulazioni sul territorio, coinvolgendo i partecipanti in diverse fasi di preparazione e risposta a situazioni di emergenza. La prova ha avuto come obiettivo il miglioramento delle capacità di intervento in caso di necessità.

Si è svolta nel fine settimana a Seriate un’esercitazione di protezione civile che ha coinvolto complessivamente 35 volontari, impegnati per tre giorni in attività operative e simulazioni sul territorio. L’iniziativa ha permesso di testare procedure, coordinamento e capacità di intervento in diversi scenari, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione delle squadre e migliorare la gestione delle emergenze. “Il lavoro dei gruppi di Protezione Civile è fondamentale per la sicurezza del territorio e passa anche attraverso momenti come questi, fatti di formazione continua, aggiornamento ed esercitazioni – dichiara il sindaco Gabriele Cortesi –. Prepararsi significa essere pronti a intervenire in modo efficace quando si verificano situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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