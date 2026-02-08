Protezione civile a 5 Cerchi Pasti con numeri da record | La nostra professionalità nella tavola per i volontari

La Protezione civile di Rozzano sta preparando pasti per i volontari alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. I volontari sono già al lavoro, e il gruppo cucina cittadino si distingue per i numeri record di piatti serviti. La loro esperienza e organizzazione sono fondamentali per garantire che tutto fili liscio durante l’evento internazionale.

di Massimiliano Saggese ROZZANO Il gruppo cucina della Protezione civile cittadina, noto per i suoi numeri da record, è impegnato alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, e porta la propria esperienza e capacità organizzativa in un evento molto importante e di rilevanza internazionale. A guidare la squadra è lo chef Renato Porciello, presidente della Protezione civile di Rozzano, da anni abituato a coordinare grandi operazioni di ristorazione in contesti di emergenza, insieme ai suoi collaboratori Manuela Meo, Gianmarco Rocca, Angelo Servidio. Numeri importanti che testimoniano l'elevato livello di preparazione.

