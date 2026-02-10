Striptease circo contemporaneo e teatro danza al Manicomics

Da ilpiacenza.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 13 febbraio alle ore 21 al Teatro Manicomics è in programma lo spettacolo di circo contemporaneo e teatro danza "Striptease" di Claudio Cremonesi e Silvia Gribaudi, con Claudio Cremonesi.Regia coreografica di Silvia Gribaudi, testi e giocoleria di Claudio Cremonesi, assistente alla regia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

