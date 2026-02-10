Striptease circo contemporaneo e teatro danza al Manicomics

Venerdì 13 febbraio alle ore 21 al Teatro Manicomics è in programma lo spettacolo di circo contemporaneo e teatro danza "Striptease" di Claudio Cremonesi e Silvia Gribaudi, con Claudio Cremonesi.Regia coreografica di Silvia Gribaudi, testi e giocoleria di Claudio Cremonesi, assistente alla regia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Manicomics Teatro

Venerdì 9 gennaio alle ore 21, il Teatro Manicomics ospita un doppio spettacolo con Davide Milani e Marzia Zambianchi.

Domenica 1° febbraio alle 17, tre spettacoli si terranno in tre diverse città delle Marche.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Manicomics Teatro

Argomenti discussi: Striptease di Claudio Cremonesi; Circo contemporaneo stasera sul palco dell’Auditorium; Miss Sbarbie; Al San Sipario di Cesana lo spettacolo per famiglie Mago J Show.

"...Continua il grande successo del nuovo show targato Circo Rolando Orfei, in tour in Campania, e dal prossimo 30 gennaio farà tappa ad Acerra in Via Mulino Vecchio..." Circo Rolando Orfei #circo #circus #passionecirco #circorolandoorfei #acerra #napoli S - facebook.com facebook