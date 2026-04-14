Race for the Cure Roma 2026 | date costi e percorsi

La Race for the Cure Roma 2026 si terrà ancora una volta quest'anno e rappresenta un appuntamento dedicato alla lotta contro il tumore al seno. La manifestazione è promossa da Komen Italia e si svolgerà su percorsi stabiliti in città. Le date dell’evento sono state annunciate, così come i costi di iscrizione e le modalità di partecipazione. La gara si svolge su tracciati specifici e prevede diverse categorie di partecipanti.

Torna anche nel 2026 la Race for the Cure, la manifestazione simbolo della lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia. Giunta alla sua 27esima edizione, l’evento animerà Roma con quattro giorni di iniziative dedicate alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà. L’ appuntamento è fissato dal 7 al 10 maggio, con il Circo Massimo che, come da tradizione, diventerà il cuore pulsante dell’evento trasformandosi in un grande villaggio aperto al pubblico con conferenze, consulenze specialistiche, visite di prevenzione e terminerà domenica con la corsa. Per prendere parte alla Race for the Cure è possibile registrarsi direttamente sul sito ufficiale dell’evento.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Race for the Cure Roma 2026: date, costi e percorsi Notes from Underground by Dostoevsky | Full Audiobook Carnevale Scafatese 2026: le date e i percorsi della sfilata dei carriA Scafati torna il Carnevale Scafatese 2026, manifestazione promossa dall'amministrazione comunale. Race for the cure, dal 7 al 10 maggio il Circo Massimo si tinge di rosaDa giovedì 7 a domenica 10 maggio il Circo Massimo si trasforma in un villaggio globale della prevenzione. Temi più discussi: Tumori al seno, torna la Race for the Cure; >>>ANSA/Lotta al tumore al seno, torna a Roma la Race for the cure; Tivoli – Race for the Cure 2026: la ASL Roma 5 partecipa con la squadra Batti il 5!; Komen Puglia, 15 progetti finanziati con iscrizioni alla 'Race for the cure'. Race for the Cure Roma, dal 7 al 10 maggio al Circo Massimo: quattro giorni dedicati alla prevenzione e alla solidarietàLa Race for the Cure torna a Roma e trasforma ancora una volta il Circo Massimo in un grande villaggio della salute e della prevenzione. Dal 7 al 10 maggio la capitale ospita la storica manifestazione ... trmtv.it Race for the Cure 2026: al via a Roma la prevendita dei biglietti con il supporto di Experian e Corriere dello SportIl 15 aprile, nella sede del Corriere dello Sport a Roma, giornata di prevendita per sostenere la Race for the Cure 2026. corrieredellosport.it A Roma torna la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e sostegno alle donne - facebook.com facebook A Roma torna la Race for the Cure: quattro giorni dedicati a prevenzione, sport e sostegno alle donne x.com